The Janes apresenta as verdadeiras heroínas cujos serviços se constituíram como a melhor alternativa à máfia.

"Liga para este número e pergunta pela Jane." Foi assim, em regime de passa-palavra, com pequenos anúncios e panfletos espalhados por Chicago (ou até mesmo por recomendação médica), que muitas jovens mulheres conseguiram "resolver" uma gravidez indesejada em plena era do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, quando o aborto era considerado um crime em praticamente todo o país. The Jane Collective, ou na designação oficial The Abortion Counseling Service of Women"s Liberation, nasceu desse espírito que havia no ar - um espírito de luta e ação. Eram os tempos da Guerra do Vietname e de Martin Luther King, tempos dominados por vozes masculinas, mas que permitiram a um grupo de mulheres levar a sua missão avante sem que o perigo de serem apanhadas em atos ilegais as demovesse: os homens tinham os olhos postos nas suas próprias causas e, durante uma boa temporada, não prestaram atenção ao que elas andavam a fazer...

The Janes, o documentário de Tia Lessin e Emma Pildes, produzido e lançado agora pela HBO, coloca-nos no cerne desse contexto, recorrendo a imagens de arquivo do ambiente nas ruas nas décadas de 1960/70, mas sobretudo confiando a sua energia aos relatos de vários membros da rede clandestina.