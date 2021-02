Parece ser algo inédito na indústria musical, mesmo a nível mundial, esta de uma banda de música reunir numa plataforma de streaming todo o seu catálogo, ao mesmo tempo que cria toda uma grelha de programas exclusivos, a que os próprios membros dos The Gift dão a cara.

A motivação para este enorme passo, no entanto, não passava por esse pioneirismo, como faz questão de realçar Nuno Gonçalves, dos The Gift. "Se por um lado é interessante esse lado da inovação, por outro acredito que seja apenas uma questão de tempo para se tornar algo banal para os artistas, e não apenas da música." Para o músico, isso acontecerá naturalmente, "quando estes perceberem que podem controlar o próprio meio, chegando assim diretamente aos fãs, sem terem de ser subservientes ao algoritmo do Facebook ou do Spotify, bastante mais ditadores do que as pessoas que antigamente faziam esse papel de filtragem nas editoras ou nas rádios e de quem tanto nos queixávamos", sublinha.