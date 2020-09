'The Crown': já há imagens de Diana e Thatcher

Diana e Carlos em 'The Crown'.

A quarta temporada de The Crown estreia-se na Netflix a 15 de novembro e nesta terça-feira foram divulgadas algumas imagens da série, nas quais podemos Emma Corrin a interpretar a princesa Diana de Gales e Gillian Anderson como a primeira-ministra Margaret Thatcher.

Nesta quarta temporada da série que segue a vida de Isabel II de Inglaterra, Olivia Colman e Tobias Menzies mantêm-se nos papéis da rainha e de Filipe, duque de Edimburgo. Nas imagens divulgadas também aparecem Josh O'Connor como o príncipe Carlos e Emerald Fennell como Camilla Parker-Bowles, a eterna rival de Diana.

Nesta quarta temporada estamos no final da década de 1970 e no início dos anos de 1980. Thatcher assumiu o cargo de primeira-ministra em 1979, mais ou menos na mesma altura em que Diana e Carlos ficaram noivos. O casamento aconteceu a 29 de julho de 1981 - e este é um dos momentos mais aguardados de The Crown.

Este é o trailer, divulgado em agosto, acompanhado por uma versão de The Times They Are A-Changin' (original de Bob Dylan):

Em julho, foi anunciado que a série se prolongará por uma sexta temporada. Na quinta temporada, Imelda Staunton fará o papel da rainha, enquanto Elizabeth Debicki será a princesa Diana. Lesley Manville interpretara o papel da princesa Margar e Jonathan Pryce será o último Filipe.