The Beatles. 50 anos depois, Abbey Road volta ao nº 1 dos tops britânicos

O álbum "Abbey Road", dos Beatles, voltou à liderança dos tops de música britânicos, 50 anos após o seu primeiro lançamento.

"É difícil acreditar que Abbey Road ainda se mantém no top depois de todos estes anos. Mas, de facto, é um álbum bem cool", disse o ex-Beatle Paul McCartney em comunicado à imprensa.

Com músicas como "Something" e "Come Together", "Abbey Road" foi o penúltimo álbum lançado pelos Beatles antes de sua separação, embora a maior parte de seu último álbum, "Let it Be", tenha sido gravada antes das sessões de estúdio de "Abbey Road ".

A primeira passagem do álbum pelos tops britânicos levou-o a permanecer 17 semanas no número um, num período que terminou a 31 de janeiro de 1970.

Agora, uma reedição de luxo do álbum foi lançada para marcar seu 50º aniversário, levando "Abbey Road" de volta ao número 1 das tabelas de vendas 49 anos e 252 dias depois, num feito certificado já como um recorde de Guinness.

O álbum dos Beatles desalojou no topo Liam Gallagher, o ex-Oasis influenciado fortemente pela herança do famoso grupo de Liverpool e que lançou recentemente o segundo álbum a solo: "Why me? Why not".