Teresa Andresen, arquiteta paisagista, nascida em 1957, no Porto, é a primeira galardoada com o Prémio Gonçalo Ribeiro Telles para o ambiente e paisagem, atribuído pelo Instituto Superior de Agronomia, pela Causa Real, pela Ordem dos Engenheiros e pela Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas. "Temos de falar sobre Ribeiro Telles", diz, perante o interesse no seu percurso. É engenheira à força - suspenderam o curso de Arquitetura Paisagista meses depois de ingressar no Instituto Superior de Agronomia. Anos mais tarde, viria a fundar o curso na Universidade do Porto. Ensinou até há cinco anos. E foi, diz, "a última governanta" do Jardim Botânico da cidade, que chegou a pertencer à sua família (é sobrinha de Sophia de Mello Breyner). Hoje preside à Associação Portuguesa de Jardins Históricos e desfruta da concretização de um "sonho" com duas décadas: o Parque das Serras do Porto, que une Gondomar, Paredes e Valongo. Tinha 15 anos quando pela primeira vez ouviu falar de Gonçalo Ribeiro Telles. Nunca trabalharam juntos.

Porque acha que foi escolhida?

Tem de perguntar ao júri. Agora, há coisas de que tenho consciência, que tenho mais de 60 anos, que a vida me deu muita saúde e muitas oportunidades. E escolhi uma profissão maravilhosa: a arquitetura paisagista. Não me vejo com outra senão esta. É uma profissão que nos permite trabalhar com muitas escalas. Do jardim doméstico ao grande parque público como a paisagem total - uma região ou um concelho. Estamos sempre a ver o território e a paisagem é o resultado da nossa ação. A paisagem é o rosto do território. O arquiteto paisagista lê a paisagem. Vemos a paisagem romana, medieval, a paisagem do século passado, e até vemos a paisagem que está para vir.