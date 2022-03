"Era Atena, não Afrodite: uma guerreira, um príncipe das trevas. Com a mente de um filósofo europeu e a aparência de um mosqueteiro, reunia qualidades anteriormente combinadas em homens. A novidade é que agora se encontravam concentradas numa mulher - e, para gerações de mulheres artistas e intelectuais, essa combinação proporcionou um modelo mais potente do que qualquer outro que conhecessem." Assim descreve Benjamin Moser a norte-americana Susan Sontag (1933-2004), na biografia Sontag - Vida e Obra, que lhe valeu o Pulitzer em 2020 e chega na próxima semana às livrarias portuguesas. Uma publicação em sintonia com o grande ciclo do mês de março na Cinemateca, intitulado Imagens de Pensamento, uma via alternativa para (re)descobrir uma das mais proeminentes (e fotografadas) intelectuais do século XX, filósofa, professora, ensaísta, ficcionista, ativista pelos direitos humanos, muito particularmente os das mulheres, e também... cineasta.

É esta última faceta que o ciclo recupera, juntamente com mais de uma dezena de filmes que se relacionam com o seu universo de ideias, e outros que constam nas suas listas de predileções cinéfilas, seja um clássico de Hollywood como O Diabo é uma Mulher (1935), esse derradeiro título da dupla Josef von Sternberg/Marlene Dietrich, uma delícia de série B como The Tingler (1959), de William Castle, ou o perturbadoramente moderno Gertrud (1964), do dinamarquês Carl Th. Dreyer.