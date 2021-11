Para lá das várias histórias vividas ao lado de grandes nomes da música clássica, a sul-coreana Sumi Jo, vencedora de um Grammy em 1992, e que interpretou a música do filme Youth (2015), nomeado para os Óscares, tem uma lista de prémios que por si não cabe nestas linhas. Sumi Jo, a quem o conceituado maestro austríaco Herbert von Karajan apelidou de "voz do céu", conta como foi a sua infância dedicada a aprender artes e como é dura a vida de cantora lírica.

Sempre com um sorriso na cara, a cantora clássica - que foge um pouco aos estereótipos de diva do canto - recebeu o DN na sua casa, em Lisboa. O nome da capital portuguesa está inscrito numa das paredes, embora explique que no início não sentiu qualquer ligação especial à cidade. Hoje, pelo contrário, adora Lisboa e quer retribuir esse "amor" à cidade e ao país em breve, embora sem revelar muito, para já, sobre o que pretende fazer.