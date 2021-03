Spike Lee vai produzir série documental para o 20.º aniversário dos atentados de 11 de Setembro

O realizador Spike Lee está a preparar uma série documental para estrear no 20.º aniversário dos atentados do 11 de Setembro, um "retrato sem precedentes" dos nova-iorquinos e da capacidade de recuperação depois da destruição do World Trade Center.

De acordo com um comunicado divulgado pela HBO, pertencente ao grupo Warner Media e que vai distribuir os documentários, ainda não há data para a estreia da série, mas vai estar disponível "ainda este ano".

A série documental tem "mais de 200 entrevistas" sobre a "maior cidade do mundo e a diversidade" da população de Nova Iorque.

O cineasta, aclamado pela academia por "Do The Right Thing" e, mais recentemente "BlacKkKlansman", quer desmistificar a ideia de que a cidade está "morta e fedorenta".

Spike Lee, de 63 anos, vai produzir o documentário com a colaboração de Lisa Heller e Nancy Abraham, uma reedição da parceria que ocorreu com a série documental, também para a HBO, sobre as consequências do furacão Katrina.