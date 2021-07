Por estes dias, Spike Lee está a desempenhar as funções de presidente do júri oficial da 74.ª edição do Festival de Cannes (a decorrer até ao dia 17). Convidado para a edição de 2020 que, devido à conjuntura pandémica, não se concretizou, manteve o compromisso de, no ano seguinte, satisfazer o apelo do presidente do certame, Pierre Lescure, e do seu delegado geral, Thierry Frémaux. Afinal de contas, Cannes é um lugar essencial na sua trajetória artística e, mais do que isso, na afirmação política do seu trabalho.

Podemos mesmo dizer que o nome de Spike Lee começou a ser internacionalmente reconhecido graças a Cannes, mais concretamente, através da Quinzena dos Realizadores. Assim, foi em 1986 que aí apresentou She"s Gotta Have It/Os Bons Amantes, longa-metragem de estreia sobre uma galeria de personagens afro-americanas de Brooklyn (o realizador surgia também como ator, função que repetiria em vários dos seus filmes - é a sua imagem desse filme que está, este ano, no cartaz de Cannes). Aí revelava já um elaborado misto de observação realista e reflexão moral e política, nunca alheado da dimensão sexual dos comportamentos. Como dizia a sinopse original, tratava-se do retrato de "uma mulher e os seus três amantes", com uma frase promocional cujo sabor sarcástico não se desvaneceu: "A seriously sexy comedy".