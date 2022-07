Soprano Aida Garifulina e tenor Juan Diego Flórez nos Prémios de Dança, Música e Teatro 2022

A Gala de entrega dos Prémios da segunda edição dos Prémios de Dança, Música e Teatro da Fundação Mirpuri realiza-se no próximo dia 8 de julho, no Teatro São Carlos e conta com artistas de renome nas diversas áreas artísticas, como os conceituados Aida Garifullina e Juan Diego Flórez, iniciativa que visa a promoção do mérito artístico nacional e internacional, através da aposta na distinção do melhor da cultura e no fomento das atividades culturais em Portugal e no mundo.

Cada categoria tem associado um prémio de 30 mil euros, perfazendo um total de 90 mil euros que será entregue aos nomes que mais se destacarem nas áreas artísticas dos prémios, numa Gala que se realizará no Teatro Nacional de S. Carlos, em Lisboa, e que será apresentada por Catarina Furtado e Diogo Infante.

O Teatro Nacional de São Carlos, através dos seus corpos artísticos residentes, a Orquestra Sinfónica Portuguesa e o seu Maestro Titular, Antonio Pirolli e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos, participará artisticamente no programa excecional ao lado dos grandes artistas que a Mirpuri Foundation reuniu para este dia.

Aida Garifulina é artista regularmente convidada pelos principais teatros de ópera e locais de concertos, incluindo o Royal Opera House (Londres), La Scala (Milão), Metropolitan Opera (Nova York), Ópera Nacional de Paris, Arena di Verona (Itália) e Festival de Salzburgo.

Segundo Placido Domingo "Aida é uma das mais emocionantes divas da ópera de hoje e de amanhã". Atuou nas cerimónias de abertura e encerramento da Copa do Mundo na Rússia e no Concerto de 2018 em Paris para celebração do Dia da Bastilha, cerimónias essas transmitidas para todo o Mundo.

Juan Diego Flórez tem feito aparições nos grandes teatros de ópera internacionais, sob o comando dos mais renomeados maestros do mundo. Tendo ganho, no início da sua carreira, particular reconhecimento pelas suas atuações em reportório de belcanto, atualmente as suas representações de heróis românticos franceses têm-lhe concedido uma grande fama junto do público e de críticos. Foi distinguido pela BBC como um dos melhores tenores de todos os tempos e recebeu muitas nomeações e prémios, incluindo a mais alta distinção do Perú, a Gran Cruz de la Orden del Sol.