Em pleno inverno, dentro de um auditório, numa pequena vila do interior e com duração de um mês: apresentado assim, poucos seriam os que augurariam um futuro auspicioso ao festival Sons de Vez, especialmente há vinte anos, quando surgiu, numa altura em que "a geografia, tanto física como mental, era outra", como sublinha Nuno Soares, o organizador do festival, já então diretor da Casa das Artes de Arcos de Valdevez. O tempo, no entanto, encarregou-se de provar o contrário e "o primeiro festival do ano", como foi batizado pelos media e adotado pelo público, tornou-se num marco do calendário da música ao vivo em Portugal, provando que a descentralização cultural é possível, mesmo com propostas por vezes consideradas arrojadas, e, com isso, criar novos públicos. "Parecia ter tudo contra, mas provou-se exatamente o contrário", realça Nuno, que, à época, tinha apenas dois objetivos: atrair público de fora ao concelho e, ao mesmo tempo, apresentar aos residentes alguns artistas que, de outra forma, nunca ali atuariam.

Metas mais que atingidas, num festival que também acabou por mudar o paradigma da política cultural no interior, pois sempre tiveram por parte da Câmara Municipal, proprietária do espaço e principal financiadora do festival, "total liberdade" para programarem como bem entendiam, com propostas que vão do heavy-metal ao fado. Os números falam por si, em 20 anos de festival já passaram pela Casa das Artes quase 300 artistas e mais de 20 mil pessoas, apesar da lotação do espaço ser de apenas de 232 lugares. "Orgulho-me de ter ajudado a criar uma marca, Arcos de Valdevez, que hoje é conhecida em todo o país por causa do turismo de natureza, da gastronomia e do património, mas se calhar também um bocadinho devido a este festival. Há pessoas que fazem dezenas ou centenas de quilómetros só para virem aos concertos e depois ficam cá durante o resto do fim de semana", afirma o programador, para quem "o único momento mau" destas duas décadas foi mesmo "o cancelamento da edição do ano passado, devido à pandemia".