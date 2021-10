Em entrevistas ao DN, Bruno Gascon e Ana Moreira, realizador e atriz principal de Sombra, que estreou quinta-feira nas salas de cinema, explicam como foi mergulhar na dúvida permanente que toma conta do dia a dia das famílias com crianças desaparecidas e como procuraram retratar essa realidade com justiça. Acreditam que o filme pode ajudar a despertar consciências e salientam a forma corajosa como estes pais e mães sobrevivem, todos os dias, perante a ausência por explicar dos filhos.