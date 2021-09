Sombra. Filme inspirado no caso Rui Pedro tem antestreia esta noite no São Jorge

"Sombra" é a segunda longa-metragem de Bruno Gascon e baseia-se em histórias reais de crianças portuguesas desaparecidas, em particular a do caso do menino Rui Pedro, desaparecido em 1998, aos 11 anos. O filme, que já ganhou prémios internacionais, tem antestreia em Portugal na noite desta quinta-feira, no Cinema São Jorge, em Lisboa.

O filme conta com a atriz Ana Moreira no papel principal e presta homenagem às mães de crianças desaparecidas. Joana Ribeiro, Miguel Borges, Lúcia Moniz, Ana Bustorff, José Raposo e Vitor Norte são outros atores que compõem o elenco de "Sombra", que conta ainda com a participação especial da modelo portuguesa Sara Sampaio.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Sombra" fez a sua estreia mundial na competição do Festival de Cinema Barcelona - Sant Jordi, onde recebeu o prémio de melhor obra, atribuído pela Associação Catalã de Críticos, e o galardão "Filme-História", destinado ao "melhor filme pelos seus valores históricos".

Em junho, fez parte da secção "Spectrum: Alternatives", da 24.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Xangai, e apresentou-se no Festival de Cinema Ischia. Está também selecionado para o Raindance Film Festival, onde Bruno Gascon se encontra nomeado para o Prémio de Melhor Realizador e Ana Moreira nomeada para Melhor Interpretação.

"Neste filme conto a história de uma mãe que, apesar de todos os obstáculos que encontra, não aceita desistir de lutar para encontrar o seu filho de 11 anos, que desapareceu de forma misteriosa. O filme segue a história desta mulher e da sua família ao longo de quatro anos diferentes: 1998, 2004, 2011 e 2013", explicou o realizador.

Depois de Carga, filme de 2018 sobre uma vítima de tráfico de seres humanos, "Sombra" retrata o drama e a dúvida permanente que assolam a existência dos pais de crianças desaparecidas.

Chegará às salas, para o público em geral, a 14 de outubro.