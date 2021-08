"You"ve got this strange effect on me", diz a letra da canção de Dave Berry que se ouve no genérico de abertura. Esse efeito estranho é o que se pretende explorar na nova minissérie de David E. Kelley, o criador de Big Little Lies e The Undoing, ambas colaborações com Nicole Kidman, enquanto atriz e produtora. Nine Perfect Strangers surge então como o terceiro momento dessa parceria fecunda no pequeno ecrã, que volta a adaptar um best-seller de Liane Moriarty (autora do badalado Big Little Lies), reunindo um elenco de caras conhecidas. Para além de Kidman, dê-se as boas-vindas a Melissa McCarthy, aqui bem longe do habitual registo da comédia, ao lado de Michael Shannon, Bobby Cannavale, Regina Hall, Luke Evans e Samara Weaving, entre outros.

A ideia de juntar um grupo restrito num local isolado tem marcas dos tempos que vivemos. Nine Perfect Strangers tirou partido desse estado das coisas: pegou num conjunto de atores e aplicou-lhes uma espécie de quarentena num resort de bem-estar em paisagem australiana. Na série, o retiro idílico é situado no norte da Califórnia, chama-se Tranquillum House, e é para lá que confluem, no primeiro de oito episódios, os nove perfeitos desconhecidos do título. Temos Frances (McCarthy), uma escritora famosa que está a atravessar uma crise pessoal, Tony (Cannavale), um homem que parece um miúdo impertinente, a risonha Carmel (Regina Hall), que acaba por mostrar que tem pelo na venta, quando se sente agredida pelo menosprezo de Lars (Evans) ou de Jessica (Weaving), uma influencer a precisar de vitaminas de autoestima e de salvar o casamento, e ainda a família Marconi, com o alegre patriarca Napoleon (Shannon) a tentar espantar a angústia do luto que tomou conta da mulher (Asher Keddie) e da filha (Grace Van Patten).