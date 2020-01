Siza Vieira, Pinto Luz, Costa Pinto e diretora do DN no BBC World Questions

A série de debates BBC World Questions, que está a decorrer por todo o mundo e é conduzida inteiramente por perguntas do público, chega a Lisboa a 14 de janeiro.

No Centro Cultural de Belém, o ministro adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira; o vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais e candidato a líder do PSD, Miguel Pinto Luz; o professor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa; e a diretora do DN, Catarina Carvalho; vão responder a questões importantes para o público, como educação e saúde pública, meio ambiente, habitação, turismo e a melhor forma de crescer a economia.

O painel será moderado pela jornalista da BBC, Manuela Saragosa.

"Levamos o nosso principal programa de debates a todo o mundo para ouvir o que o mundo está a dizer e estamos em Lisboa para descobrir as questões importantes relativas a Portugal e também o que Portugal pensa do que está a acontecer na Europa e no mundo", afirmou Stephen Titherington, da BBC World Service English, citado num comunicado enviado à nossa redação.

"Ter a BBC World Questions em Lisboa é uma grande oportunidade para o público desfrutar de um debate democrático sobre questões políticas e sociais. Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com o Serviço Mundial da BBC para marcar esta ocasião e estamos ansiosos para um debate interessante e esclarecedor. A parceria da BBC World Questions é uma das que nós, no British Council, valorizamos muito como parte da nossa missão de promover relações culturais e conectar com pessoas em todo o mundo", disse no mesmo comunicado Rob Pender, diretor nacional do British Council em Portugal.

A BBC World Questions: Lisboa vai realizar-se a partir das 19.00, será falado em inglês e terá transmissão radiofónica para todo o mundo.