Sexualidade, género e identidade são temas da nova exposição de Maria Mergulhão

A Sociedade Nacional das Belas Artes, em Lisboa, recebe de 20 de janeiro a 19 fevereiro a exposição "Oh Baby It's Raining", um trabalho da artista plástica Maria Mergulhão, que terá entrada gratuita.

Os tabus e os mitos urbanos sobre sexualidade, género e identidade são as temáticas dos trabalhos expostos. Maria Mergulhão mistura cores vibrantes e pastéis brilhantes com cores pop e barbie, fazendo um contraste entre o masculino e feminino. O uso do spray, do graffiti e do texto nas obras servem para dar a ideia de manifestos e são também utilizadas referências históricas de protesto.

A artista plástica conta a sua experiência e história do seu corpo através de variadas técnicas como a pintura, escultura, escrita e instalação.

A mente, sexualidade, política, sociedade e indústria são palavras que dominam a exposição.

"Gosto que as pessoas se relacionem com as minhas experiências, através de histórias, do uso da cultura popular (letras de música) e da mobilização das emoções, e da ideia de tornar a intimidade pública. Uso o meu trabalho como uma rotina espiritual, onde confesso as minhas inquietações para as telas e para os poemas, como se me confessasse a um padre", disse a artista.

"Volto sempre ao famoso ditado feminista: o pessoal é político", sublinhou

As exposições anteriores de Maria Mergulhão já passaram por Londres, Faro e pelas ruas de Lisboa.