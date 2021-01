Sexo e a Cidade vai voltar mas com ausência de peso

Os novos episódios não vão contar com Kim Cattrall, que interpretou Samantha Jones na série e nos dois filmes de O Sexo e a Cidade, de acordo com o site de notícias de cinema Deadline.



O elenco da nova série encontra-se já reunido à exceção da atriz norte-americana, que está envolvida noutros projetos televisivos como a série Filthy Rich, série que está disponível em Portugal na Netflix.



De acordo com a New York Magazine, nas gravações no ano de 2009, na última temporada da série, as atrizes Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall não se falavam.



Sobre o assunto, Sarah Jessica Parker chegou a comentar recentemente, nas redes sociais, que: "Não. Eu não desgosto dela. Eu nunca disse isso. Nunca diria. A Samantha não faz parte desta história. Mas ela vai fazer sempre parte de nós. Não importa onde estamos ou o que fazemos".



As atrizes vão ser produtoras executivas juntamente com Michael Patrick King, foi produtor dos dois filmes e das temporadas anteriores. As filmagens vão começar na primavera mas ainda não há uma data oficial para a estreia da temporada. Sabe-se no entanto que irá contar com 10 episódios, de 30 minutos cada, dando continuação à série de 17 anos da última série.



Promoção já começou nas redes sociais

A promoção nas redes sociais já começou e o, agora trio, de mulheres nova iorquinas já tem uma conta de Instagram que foi criada para a nova temporada.



A série original, lançada em 1998 foi criada por Darren Star com base no livro de Candice Bushnell. Em 2008 e 2010 a série foi complementada por dois filmes: Sexo e a Cidade- o filme e Sexo e a Cidade 2, um realizado em 2008 e outro em 2010.



Foi também criada, em 2013, uma série chamada Os diários de Carrie tendo sido interpretada pela atriz Anna Sophia Robb no papel de uma jovem Carrie Bradshaw.