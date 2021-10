Victim permitiu a Bogarde mostrar-se no grande ecrã enquanto homossexual, sem meias-palavras.

Em março assinalou-se o centenário de Dirk Bogarde (1921-1999) e o cinquentenário de Morte em Veneza, de Luchino Visconti, o filme adaptado da novela de Thomas Mann que valeu a Bogarde um dos seus papéis mais célebres. É a propósito da primeira efeméride que a Cinemateca dedica agora, na programação de outubro, um ciclo a este ator cujo perfil singular marcou o cinema britânico do pós-Segunda Guerra Mundial, definindo um percurso carregado de "sombras." Que sombras são essas? Talvez se possa começar por referir a sua passagem pela guerra, enquanto oficial do exército britânico, experiência da qual guardou uma visão da humanidade que, por certo, lhe permitiu mergulhar mais fundo na expressão obscura de algumas personagens. Mas foi sobretudo a sua homossexualidade, nunca assumida publicamente (e Bogarde escreveu vários volumes de autobiografia, controlando em permanência a mediatização dos detalhes da sua vida privada), que lhe deu uma outra camada.

Dito isto, a famosa personagem do compositor Gustav von Aschenbach de Morte em Veneza (filme que integra o ciclo) surge, sem espanto, na sequência de um certo tipo de papéis que Dirk Bogarde foi fazendo a partir de determinada altura. Este homem de meia-idade, que segue para Veneza à procura de repouso e encontra, para além da peste, a encarnação do ideal da beleza num jovem chamado Tadzio (Björn Andrésen), reflete a ambiguidade do próprio Bogarde, aqui na pele de alguém obsessivamente atraído pelo belo, mas que luta para o manter à distância de uma quimera. A leitura erótica, implícita nesse confronto entre a emoção estética e a mortalidade, tal como Visconti a concebeu, tem em Bogarde o seu grande intérprete.