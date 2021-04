Foi em março do ano passado, quando o país começou a fechar, devido à pandemia, fazendo já adivinhar um cenário pós-apocalíptico de clubes e salas de espetáculos encerradas, que este original projeto surgiu. O desafio foi apresentado pela editora portuense Lovers & Lollypops e o clube lisboeta Musicbox, que convidaram sete músicos de alguns dos mais originais projetos da música portuguesa dita mais alternativa, para se reunirem numa espécie de superbanda do underground nacional. O objetivo era que, à distância e apenas recorrendo à internet, registassem este momento único, no qual, no meio do caos, emergiram novas formas de contacto e de criação, concebendo um disco colaborativo de raiz, para depois o apresentarem ao vivo - quando a realidade assim o permitir, claro está. O Septeto Interregional, como foi batizado, por integrar artistas de diferentes localizações geográficas mas igualmente de diversos universos musicais, é assim composto Ariana Casellas (Sereias), Bruno Monteiro AKA Mr. Gallini (Stone Dead), Rafael Ferreira (Glockenwise), Rodrigo Carvalho (Solar Corona), Violeta Azevedo (Savage Ohms) e Zézé Cordeiro (Equations), músicos que nalguns casos, nem sequer se conheciam.

"Era talvez o único que conhecia toda a gente pessoalmente, mas nunca tínhamos feito nada em conjunto. A curadoria foi da Lovers & Lollypops, a escolha dos músicos foi deles", afirma ao DN Rafael Ferreira, guitarrista dos Glockenwise. Tudo começou com um e-mail conjunto para cada um deles, a desafiar um conjunto de artistas, em que "uns nem se conheciam e outros só de vista", como sublinha Bruno Monteiro, baterista dos Stone Dead, para fazerem um álbum à distância. "Era um desafio enorme e fomos com algum receio, do género deixa lá ver se conseguimos fazer uma única música", recorda o músico. Impossibilitados de tocarem juntos, transformaram o Google Drive numa sala de ensaios virtual, "onde cada um ia deixando as suas ideias e os outros iam acrescentando camadas por cima", explica Rafael, reconhecendo que "foi uma metodologia um pouco confusa, mas acabou por funcionar".