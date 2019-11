"Sentir a Cidade". Ilustrações de Vitor Higgs para o DN para ver em grande em Lisboa

O trabalho do diretor gráfico adjunto do DN, Vitor Higgs, vai ser visto na exposição coletiva Sentir a Cidade, no Centro Cultural Casapiano

É com Crónicas Ilustradas que Vitor Higgs, diretor gráfico adjunto do Diário de Notícias, mostra o seu trabalho criativo na coletiva Sentir a Cidade, que vai ser inaugurada na quinta-feira, na galeria de exposições temporárias do Centro Cultural Casapiano, em Lisboa.

"A cidade e a sua influência na arte da tradução criativa" é o mote para se contemplar o trabalho de cinco criativos, entre os quais Vitor Higss, que apresenta o trabalho que tem desenvolvido nos últimos meses para o jornal.

Em Crónicas Ilustradas vai ser possível ver as ilustrações de Higgs que são o resultado de "seis meses de trabalho iniciado em março de 2019 para o Diário de Notícias". Trata-se de uma seleção de crónicas e opiniões de António Araújo e Ruy Castro, Pedro Marques Lopes, Rogério Casanova, Bernardo Pires de Lima e João Taborda da Gama.

Pode ver alguns exemplos nos artigos ao longo desta página:

Os trabalhos de Vitor Higgs vão ser expostos em 10 painéis de 2 por 3 metros, havendo também um vídeo de ilustrações animadas.

Por baixo do título de cada painel está indicado o acesso, através da internet, aos textos, imagens e animações vídeos.

A exposição está patente até 30 de novembro, entre as 09:30 e as 18:00,- encerra ao domingo -, no Centro Cultural Casapiano.