Seis anos depois, Beyoncé está de volta com novo álbum

Beyoncé está de volta com o novo álbum, Renaissance, com lançamento previsto para 29 de julho. Este será o primeiro álbum de estúdio da artista desde 2016.

O site da cantora limita-se a indicar o nome do disco e este está disponível para pré-venda. Renaissance contém 16 músicas, de acordo com sites especializados na indústria da música. O box set também contém uma t-shirt e outras opções.

Nas redes sociais, as páginas da artista foram atualizados para "act I ... Renaissance", sugerindo que poderá haver vários lançamentos.

Anteriormente, Beyoncé nunca revelou muito sobre os álbuns antes de saírem - como, por exemplo, no álbum autointitulado lançado sem aviso em dezembro de 2013, ou quando lançou o teaser de Lemonade, em 2016, apenas uma semana antes do álbum sair.

No entanto, Beyoncé, de 40 anos, não ficou inativa nos últimos anos. Em 2018, ela colaborou no álbum Everything is Love, de Jay-Z, e em 2019 lançou um álbum ao vivo e um filme, Homecoming, baseado num espetáculo que a cantora deu durante o festival Coachella de 2018.

A "Queen B", como também é conhecida, contribuiu ainda com uma música, Black Parade, para uma nova versão de O Rei Leão, que lhe rendeu o 28.º Grammy da sua carreira.