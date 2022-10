Um dos filmes com melhor imprensa no Festival de Veneza chega à Prime Video. Argentina, 1985, de Santiago Mitre, é uma vibrante ficção acerca do verdadeiro processo que obrigou os militares corruptos da ditadura a irem para o banco dos réus no célebre processo Juntas. Mitre e a superestrela Ricardo Darín contam como foi entrar nesta viagem à memória histórica do seu país.