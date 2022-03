Rock Your Street: em nome da pluralidade

Roberta Medina apresentou o conceito do Rock Your Street para o Rock In Rio Lisboa deste ano.

Pela primeira vez em 10 anos desde da sua criação a "rua" traz-nos o tema da pluralidade e vai levar o visitante numa viagem pela República do Níger, República Democrática do Congo, EUA, Angola, Turquia, Paquistão, Síria, México, Brasil e Coreia do Sul.

Esta rua do festival "vem com uma pegada de world music mas com corte transversal nas gerações, culturas e idades. Porque quando falamos de pluralidades a gente fala de raças, a gente fala de género, a gente quer falar de muita coisa bacana", afirma Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio na apresentação feita esta quinta-feira à comunicação social.

No primeiro dia do festival, a rua é dos Bambaram & Kimbum. O som do instrumento Tina (um tambor tocado dentro de água) e o crioulo é o que se vai ouvir nos intervalos das atuações. Sara Correia vai subir ao palco da Rock Your Street e traz a cultura portuguesa com o fado. Bombino, segunda atuação do dia, vai animar o palco com músicas de todo o mundo. Para terminar o primeiro dia, Jupiter & Okwess vão mostrar ritmos e melodias do Congo.

Dia 19 de junho conta com uma agenda igualmente diversa. Começando pelo espetáculo de rua, o Banque do Tejo, projeto de inclusão social de 25 pessoas, mostra um cortejo de Maracatú, que junta a cultura brasileira à portuguesa, indígena e africana. Para o palco, contamos com a dupla Magdalena Bay de ynth-pop e eletrónica, vinda dos Estados Unidos. O jazz tem também um lugar neste palco com o português Bruno Pernardas. Para finalizar o dia, o projeto Esperança, que junta Paulo Flores e Prodígio, atuam pela primeira vez ao vivo no Rock in Rio.

No segundo fim de semana do festival, chegam diretamente da Índia para Portugal os Vislumbres da India - Lajja Sambhavnath. A rua vai encher-se com um desfile de bailado tradicional indiano. Francisco, El Hombre, vai subir ao palco da Rock Your Street, dando a conhecer os sons da América Latina. A estes nomes junta-se Arooj Aftab, que soube ao palco a solo com a sua harpa. No final do dia, Omar Souleyman, músico sírio, mistura na sua atuação música tradicional do seu país e música eletrónica.

No último dia do festival, Kola San Jon leva para o festival um cortejo de música instrumental de Cabo Verde com canto e dança. Titica, uma artista considerada um ícone LGBTQIA+, sobe ao palco com música angolana. Da parte da tarde, podemos contar com o artista brasileiro Johnny Hooker e a sua música sobre a luta pela igualdade e o desejo por um mundo mais inclusivo. Para encerrar os dias de festival e "fritar um bocadinho os miolos", o trio sul-coreano Idiotape promete muita dança e eletrónica.

Para começar todos os dias da melhor forma possível, o projeto School of Rock, dedicado ao ensino musical, vai atuar pela primeira vez em Portugal e conta com a participação de mais de 200 alunos de vários países.