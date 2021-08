Disseram-lhe um dia que, se quisesse tocar guitarra portuguesa teria de cortar o cabelo e aprender fado. Faria as duas coisas, mas apenas quando lhe apeteceu e não porque "tinha de o fazer". Pelo caminho, também provou que a guitarra portuguesa não tinha de viver para sempre aprisionada ao fado. A solo, a acompanhar nomes como Dulce Pontes, Stereossauro e Beatbombers, mas também enquanto colaborador de nomes tão diversos como The Legendary Tigerman, Carlos do Carmo, Paulo de Carvalho, Rui Reininho, DJ Ride, Chullage, Dino Santiago, Ana Moura, Gisela João, Slow J, Capicua ou José Cid, o músico nascido em Portalegre há 33 anos é já desde há muito, e apesar da juventude, uma referência deste instrumento. Ao qual voltou a alargar horizontes em Conversas de Esquina, o novo álbum a solo, feito em parceria com o músico Samuel Lupi e o produtor Madrak, com a guitarra portuguesa a surgir em diálogo com a world music, a eletrónica e o hip-hop, na companhia de convidados como Valéria ou Stereossauro, entre outros.

Começou a tocar quase por acaso, depois de ter desistido do curso de Engenharia de Instrumentação e Metrologia, que frequentava no Porto. Foi o pai, também ele músico, que lhe falou de um curso de guitarra portuguesa no instituto politécnico de Castelo Branco, criado pelo guitarrista Custódio Castelo. "Fui lá experimentar e mal segurei pela primeira vez uma guitarra portuguesa houve uma química muito rápida, por causa da vibração madeira e das cordas", recorda o músico, que já na altura tocava guitarra elétrica em bandas de rock. O primeiro disco em nome próprio foi lançado mal acabou a licenciatura, seguindo-se o mestrado, um estágio em Coimbra e neste momento ele próprio dá aulas de guitarra portuguesa, no conservatório de Lisboa. Curiosamente, como revela nesta entrevista ao DN, este novo trabalho poderá representar uma espécie de "despedida do instrumento", pelo menos da forma quase exclusiva como a ele se dedicou nestes últimos anos.