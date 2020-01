Ricardo Araújo Pereira regressa à SIC e "Governo Sombra" acompanha-o

O humorista Ricardo Araújo Pereira vai estrear um novo programa de sátira política na SIC, anunciou, esta sexta-feira, a estação de televisão de Paço de Arcos. E chega acompanhado pelos "ministros" do "Governo de Sombra" Pedro Mexia e João Miguel Tavares.

Sobre o novo projeto, a SIC não adiantou mais pormenores, mas o comentário políticos de Ricardo Araújo Pereira, de Pedro Mexia, de João Miguel Tavares com a moderação de Carlos Vaz Marques no "Governo Sombra" (até então emitido na TVI e na rádio TSF) começará ainda em janeiro - dia 10 - e continuará na TSF.

"Esta contratação enquadra-se na estratégia da SIC para o desenvolvimento criativo de conteúdos inovadores e capazes de chegar a diferentes públicos nas diversas plataformas disponíveis, desde o canal generalista, aos temáticos e à área digital", explicou o canal, em comunicado, sobre a contratação.

Ricardo Araújo Pereira regressa assim à SIC, depois da estreia com o "Gato Fedorento", em 2003, na SIC Radical, programa que protagonizava com Miguel Góis, Zé Diogo Quintela e Tiago Dores. Ainda na estação televisiva, em 2008/2009, foi coautor e apresentou o "Gato Fedorento esmiúça os sufrágios". "Este regresso à SIC é muito gratificante para mim porque eu sempre quis conhecer as Laveiras e nunca se proporcionou. Não é segredo para ninguém que se trata de uma das mais belas localidades da União de Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias. Fiquei muito contente com o convite, que demonstra claramente que, quando uma estação é líder, pode dar-se ao luxo de começar a tomar decisões um bocado absurdas", referiu Ricardo Araújo Pereira, também citado no comunicado.

Para além do "Governo Sombra", o humorista apresentou, durante a campanha para as eleições legislativas 2019, a rúbrica "Gente que não sabe estar" também na TVI, onde entrevistava os candidatos políticos.

"O Ricardo Araújo Pereira, pelas suas notáveis e especiais qualidades, torna a nossa equipa ainda mais valiosa. Este seu regresso a uma casa que é também a sua, onde despontou como humorista e tem um histórico de sucesso memorável, será bastante estimulante para o público", afirma Daniel Oliveira, diretor-geral de entretenimento da Impresa.

O anúncio da contratação do humorista acontece um dia depois de a SIC ter anunciado que terminou 2019 na liderança das audiências televisivas, posição que não ocupava há 15 anos, com 19,2% de share, mais 3,6 pontos percentuais do que a TVI, que ficou em segundo lugar.

Esta contratação de "peso" para os conteúdos da SIC acontece quase um ano depois da apresentadora Cristina Ferreira ter começado com "O Programa da Cristina" - depois de trocar a TVI pelo canal do grupo Impresa.