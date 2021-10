Ricardo Araújo Pereira e Gregório Duvivier vão atuar juntos em novo espetáculo

Duvivier e Araújo Pereira, que também são amigos, como a apresentação do espetáculo sublinha, atuaram juntos duas vezes, em 2017, encontros registados na rede social YouTube, que "ultrapassaram um milhão de visualizações".

O brasileiro Duvivier e o português Araújo Pereira escrevem, semanalmente, no jornal brasileiro Folha de São Paulo e ambos fazem um programa de humor político.

"Os dois humoristas resolveram fazer novas perguntas, essas sim fundamentais: porque é que "já" é agora, mas "já já" é daqui a pouco? Porque é que "ãrrã" é sim, mas "ã-hã" é não? Muitos dirão que há muito pouco que una todas as variantes do português. A dupla de palestrantes vai discordar. Todas as variantes desprezam com igual fervor o Novo Acordo Ortográfico", acrescenta a apresentação do espetáculo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os humoristas reconhecem que a pandemia trouxe alterações em certos aspetos da vida.

"O mundo mudou, e não pára de mudar. O humor mudou junto", o comunicado da produtora, acrescentando que "fazer graça está, de facto, cada vez mais difícil". "Mas ninguém falou que seria fácil", acrescenta.

"Os obstáculos de se fazer humor hoje tornam a profissão ainda mais desafiante e - porque não? - engraçada".