Revista Rolling Stone elege as 500 melhores músicas de sempre

Quase 20 anos depois de ter lançado a lista das "500 melhores músicas de todos os tempos", a revista norte-americana Rolling Stone atualizou seu famoso ranking. A escolha foi feita com base nas votações de mais de 250 artistas, músicos e produtores, além de críticos e jornalistas ligados à área musical, onde cada um enviou um ranking com as 50 melhores. 'Respect', de Aretha Franklin, encabeça a lista.

De um total de quatro mil músicas, a revista elegeu as 500 melhores de todos os tempos. Segundo a Rolling Stone, mais da metade - 254 - não estavam na lista original, publicada em 2004. "O resultado é uma visão mais ampla e inclusiva do pop, música que continua a reescrever sua história a cada batida", escreve a revista.

Eis o top 10.

1- 'Respect', Aretha Franklin (1967)

2- 'Fight the power', Public Enemy (1989)

3- 'A change is gonna come', Sam Cooke (1964)

4- 'Like a rolling stone', Bob Dylan (1965)

5- 'Smells like teen spirit', Nirvana (1991)

6- 'What's going on', Marvin Gaye (1971)

7- 'Strawberry fields forever', The Beatles (1967)

8- 'Get ur freak on', Missy Elliott (2001)

9- 'Dreams', Fleetwood Mac (1977)

10- 'Hey ya!', Outkast (2003)

Ao contar a história por detrás de 'Respect', a revista Rolling Stone recoda que a canção "catalisou o rock & roll, o gospel e o blues para criar o modelo de soul music que os artistas continuam a procurar na atualidade".

Veja aqui o ranking completo das 500 melhores músicas de todos os tempos.