Rever Twin Peaks 30 anos depois

Passam esta quarta-feira exatamente 30 anos desde que foi exibido, no canal americano ABC, o episódio piloto de Twin Peaks, a série criada por David Lynch e Mark Frost. Quem matou Laura Palmer? - foi esse mistério que levou o agente Cooper (interpretado por Kyle MacLachlan) à até então pacata, mas misteriosa, cidade de Twin Peaks. É impossível ouvir a música do genérico e ver a placa que anuncia a proximidade da cidade sem sentir um arrepio. Para os muitos fãs de Twin Peaks em todo o mundo, aqui está uma maneira diferente de celebrar: às 18.30 (hora de Lisboa), o ator Kyle MacLachlan vai transmitir, na sua conta de Twitter, o episódio piloto de Twin Peaks. Depois, às 20.30, fará um live no Instagram, onde vai conversar com a atriz Mädchen Elaina Amick (que interpretava o papel de Shelly Johnson). Isto promete.

Um visita diferente à Fundação Gulbenkian

O museu está fechado, os concertos foram cancelados e nem sequer podemos ir deitar-nos ao sol na relva do jardim. Mas há outras maneiras de desfrutarmos da programação da Fundação Calouste Gulbenkian por este dias, através do site e das redes sociais. Para os amantes de música, a fundação não só tem estado a disponibilizar vídeos de alguns dos concertos da Orquestra Gulbenkian, mas também outros pequenos documentários - e até criou no Spotify uma playlist especial para ficar em casa. Para os que costumam visitar as exposições, há bastante material sobre as obras da coleção (e vídeos em que os curadores falam sobre algumas das obras) e, claro, a possibilidade de fazer uma visita virtual ao museu. E até para os mais pequenos, que nestas férias tinham planeado frequentar algum dos ateliers, há propostas de atividades para "continuar a descobrir o mundo". Porque nós estamos em casa mas a nossa cabeça pode viajar sem restrições.

David Gilmour canta Leonard Cohen

O músico David Gilmour, guitarrista e vocalista dos Pink Floyd, deveria andar neste momento em digressão com a mulher, Polly Samson, com uma apresentção de "palavras e música" em volta do mais recente romance de Samson, A Theatre for Dreamer, cuja ação se desenrola na ilha grega de Hydra, nos anos 60, e que tem entre as suas personagens um jovem Leonard Cohen. Impedidos de andar na estrada e fechados em casa a cumprir a quarentena, o casal convocou o resto da família para uma pequena apresentação que passou em streaming no Instagram e agora está disponível no YouTube para nosso deleite: Polly respondeu a algumas perguntas dos leitores sobre o livro e Gilmour tocou dois temas de Leonard Cohen: Bird on the Wire (aos 7:40) e So Long Marianne (aos 30:00):

