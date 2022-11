De uma ilha de programação de qualidade no Porto para uma certeza. De 2014 até hoje, o Porto/Post/Doc mudou a cinefilia de uma cidade, mudou a maneira de se mostrar cinema numa região. Mais do que apenas um festival numa semana do ano, o rasto desta aventura cinematográfica pensada por Dario Oliveira era e é uma ponte para vários momentos ao longo do ano. Depois, o Porto mudou: ficou destino internacional e ganhou com a chegada das salas do Trindade uma nova vida. De repente, com a Casa Manoel de Oliveira e, agora, com a abertura em dezembro do Batalha Centro de Cinema, é uma outra conjetura de cinema. O Porto ficou arquipélago de uma cinefilia nova e intransigente, sendo que as ações do curso de cinema da Católica também têm agitado.

E agitar é sempre preciso, sobretudo nestes dias em que as coisas estão duras para quem vende bilhetes de cinema. Após a pandemia, 2022 é um ano de reencontro com o público para muitos festivais. No caso deste festival, com o real como grande bandeira, é um reencontro que se quer também estimulante e afetivo. Olhando para a programação, há motivos para os portuenses aderirem e quem é de fora a fazer excursões, mesmo quando nesta altura do ano parece haver sobrelotação de festivais.