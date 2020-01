Quando Peter Handke recebeu o Nobel da Literatura, nem sempre se referiu o facto de a sua trajetória ser indissociável do cinema. E não apenas através das suas colaborações com Wim Wenders - sendo As Asas do Desejo (1987) a óbvia e fundamental referência -, mas também como criador na primeira pessoa. Entenda-se: como realizador.

Podemos, agora, redescobrir um momento fundamental do seu trabalho como cineasta: A Mulher Canhota, realizado a partir do seu romance homónimo, foi editado em DVD, em excelente cópia restaurada. Trata-se de uma produção de 1978 (o romance fora publicado dois anos antes) que, na carreira de Handke, surge já depois das suas primeiras colaborações com Wenders: A Angústia do Guarda-Redes no Momento do Penalty (1972) e Movimento em Falso (1975), o primeiro a partir do seu romance homónimo, o segundo adaptando Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister, de Goethe.