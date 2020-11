Rapper King Von morto em tiroteiro numa discoteca em Atlanta

King Von, 26 anos, cujo nome verdadeiro era Dayvon Bennett, morreu na manhã de sexta-feira, durante um tiroteio que vitimou mortalmente outra pessoa e no qual outras quatro foram baleadas, informou a Polícia Federal (FBI) da Geórgia, responsável pela investigação.

O rapper foi transportado para um hospital num veículo particular, mas acabou por morrer vítimas dos ferimentos de bala. Duas pessoas relacionadas com o incidente foram detidas pela polícia.

King Von, natural de Chicago, começou a carreira como rapper depois de se mudar para Atlanta.

Dois dos seus álbuns, "Grandson, Vol. 1" e "Levon James", figuram na lista dos melhores álbuns de Rythm & Blues e Hip-Hop, publicada pela revista Billboard.

Considerado um rapper com um grande futuro, King Von lançou um novo álbum há uma semana, "Welcome To O'Block".