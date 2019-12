Rapper americano Juice WRLD morre ao 21 anos

O rapper norte-americano Juice WRLD morreu este domingo, aos 21 anos, avançou o site TMZ. O músico terá sofrido uma convulsão, quando chegava ao Aeroporto Internacional Midway, em Chicago, nos EUA, vindo do estado da Califórnia.

Fontes policiais citadas pelo TMZ dizem que o artista estava a sangrar pela boca quando os paramédicos chegaram ao local. Terá seguido ainda consciente para o hospital, onde acabaria por morrer. O site indica que a causa da convulsão ainda está por apurar.

Juice WRLD era Jarad Anthony Higgins (nome verdadeiro), natural de Chicago. O jovem rapper estava a acabar de se lançar no mundo da música, visto como uma promessa no rap. Depois de ter lançado o primeiro álbum em 2018, "Goodbye & Good Riddance", fez sucesso com "Death Race For Love", editado este ano e com o qual alcançou o número um da tabela de vendas nos EUA.

Ainda este ano, esteve em digressão com a cantora Nicki Minaj e fez colaborações com Future ("Wrld On Drugs") e com a banda K-Pop BTS ("All Night").