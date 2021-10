Rap de improviso em final nacional este domingo na Voz do Operário

Vai ser este domingo, 31 de outubro, na Voz do Operário, a partir das 17:00 que se realiza o Red Bull Francamente a final nacional dos rappers de improviso.

As disputas entre os rappers vão contar com os 16 eleitos apurados em qualificações que decorreram desde agosto e que contou com cerca de mil participantes de todo o país. N

O rapper Sam The Kid vai ser o anfitrião do evento que, devido às limitações da sala, o público será composto em exclusivo por convidados.

No entanto, e segundo a organização, o evento pode ser acompanhado internet, tendo em conta a transmissão em direto no You Tube.

O vencedor viaja em dezembro até ao Chile, como convidado de honra da Final Internacional do Red Bull Batalla 2021 - a competição que inspirou o Red Bull FrancaMente, que conta já com 15 edições à volta do mundo.

Estes são os 16 selecionados para a final de domingo:

Arokon3

Composto

Dyabetik

Titan

Break0ut

Sena

Possessivo

Tonin

Deyve King

Notorious Bag

Marka

Krazy Dread

Jap

Isaac

Spice Lee

Filtro

Pikkas

G Rose

Flizzi

Iseejohny

Filósofo

7 am