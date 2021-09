Quem domina a pista? O público decide, na Gare do Oriente

Catalin Soto no Red Bull Dance Your Style

Ainda não é o regresso das pistas de dança das discotecas, mas está um passo dado nesse sentido e vem pela mão de mais um evento Red Bull. Desta vez, é a final do Dance Your Style, que chega à Gare do Oriente no dia 4 e vai levar a palco os melhores talentos nacionais. O público decide quem será o vencedor.

"Os fãs das danças urbanas têm bons motivos para celebrar, com o regresso em 2021 de um grande desafio internacional. Depois de concluído o processo de seleção, o Red Bull Dance Your Style vai mostrar os melhores talentos num cenário inesperado", adianta a organização do evento que se foca nas danças urbanas, território cada vez mais preenchido e disputado, dando expressão a "uma arte que alia a criatividade à técnica".

O Red Bull Dance Your Style materializa-se numa série global de eventos com um formato de competição único, que desafia bailarinos e público a participar no que "pretende ser uma celebração e encontro de estilos de danças urbanas", abarcando estilos tão diversos como o Hip Hop, o House, o Popping ou o Locking.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Depois da estreia em 2019, com uma passagem pelo Porto e a interrupção a que a pandemia obrigou, a competição está de volta a Portugal em 2021 e Lisboa foi o cenário escolhido para a final nacional.

O evento tem hora marcada para as 17.00 e conta com a participação de "16 bailarinos, uma seleção realizada através de wildcard (convite direto) e open spots", tendo a triagem sido feita através de audições online, orientadas por um júri de três elementos com "reconhecida reputação no meio das danças urbanas: Cifrão, Vítor Fontes e Aysha Jhanne". O bailarino Bruno Abreu será o host do evento, enquanto a seleção das músicas - que é secreta e é um ponto central da dinâmica deste desafio - foi confiada ao Dj Jul Nako.

Os 16 finalistas vão competir num formato inovador, enfrentando um conjunto de rondas um para um, até à batalha final, ficando a cargo do público a escolha de quais vão avançando para a fase seguinte. O vencedor irá representar Portugal na final mundial do Red Bull Dance Your Style 2021, que decorre no dia 4 de dezembro, na África do Sul. Aqui o título mundial será disputado pela elite de 30 países.

O evento estará aberto ao público, com lugares limitados, de acordo com a lotação do espaço.