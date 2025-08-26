Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Quando escavar é contar histórias. Na arqueologia de Pedro Correia Silva, o passado ganha vida
Quando escavar é contar histórias. Na arqueologia de Pedro Correia Silva, o passado ganha vida

O arqueólogo Pedro Correia Silva escava muito mais do que traços do passado — reabilita vidas, quotidianos e memórias esquecidas. Fá-lo também no seu livro que intitulou Escavar o Passado.
