Produtores e realizadores querem fazer cinema "para além da visão definida" pelo ICA

João Maia, realizador do filme Variações, que teve mais de 300 mil espectadores em sala e foi um dos sucessos de 2019, concorreu durante dez anos aos apoios do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) com este projeto até conseguir finalmente concretizá-lo. Isto contou o realizador na audição dos subscritores da carta aberta intitulada "Ganhar uma oportunidade histórica para o cinema e audiovisual português", esta manhã, na Comissão de Cultura e Comunicação da Assembleia República, para demonstrar a importância de ter outras fontes de financiamento para o cinema português para além do ICA.

Esta audição aconteceu no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei que transpõe a Diretiva 2018/1808, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de novembro de 2018, que se deveria ter realizado na terça-feira mas acabou por ser adiada a pedido do PS que invocou a necessidade de ouvir, novamente, os vários representantes do setor do cinema e audiovisual que se manifestaram a favor e contra o projeto de lei. Assim, esta quarta-feira a comissão parlamentar de Cultura e Comunicação está a ouvir a Associação de Produtores de Cinema e Audiovisual (APCA), os subscritores da carta aberta "Ganhar uma oportunidade histórica para o cinema e audiovisual português", a Plataforma do Cinema e, por fim, os representantes do Movimento "Pelo cinema português".

"A nossa criação audiovisual tem estado na sua maioria dependente do ICA", afirmou o argumentista Tiago R. Santos, sublinhando que esta é uma situação redutora: "O ICA não apoia comédias, nem filmes de terror, nem filmes de ficção científica e apoia muito pouco cinema familiar. Há, portanto, uma quantidade enorme de géneros que não são desenvolvidos e de histórias que ficam por contar." O que vai acontecer, com a obrigatoriedade aos operados internacionais e de video on demand de investirem diretamente no cinema português, será a possibilidade de muitos criadores poderem, finalmente, concretizar os seus projetos, quando estes não são acolhidos pelo ICA, dizem os subscritores da carta "Ganhar uma oportunidade histórica para o cinema e audiovisual português".

"A diretiva dá-nos a oportunidade de impor obrigações aos operadores estrangeiros. Não há nenhuma redução do orçamento do ICA", sublinhou Susana Gato, representante da APIT - Associação de Produtores Independentes de Televisão. "O que há é esta abertura a um reforço do investimento."

Aos deputados, o realizador João Maia afirmou que a sua maior preocupação neste momento é a falta de espectadores que o cinema português tem. A taxa de ocupação da sala para um filme português situa-se habitualmente no 1% ou 2% ou, "num ano muito bom", 5%. "Isto é trágico", concluiu. "Gosto muito de ver cinema de autor mas estamos a fazer filmes que servem só para a memória futura do país."

O realizador João Maia

As críticas ao ICA foram reforçadas pelo realizador António Pedro Vasconcelos que começou a sua intervenção por citar o primeiro-ministro, António Costa, que disse: "Não cabe ao Estado fazer a cultura nem ter uma política de gosto. O papel do Estado é tornar a cultura acessível a todos". Para mostrar como as decisões do ICA são tomadas por um júri parcial, baseadas em critérios poucos claros como "o potencial artístico e cultural do projeto", António Pedro Vasconcelos lembrou o caso de António da Cunha Telles que nos últimos três anos concorreu com o mesmo projeto aos apoios do ICA: da primeira vez ficou em 5º lugar, no ano seguinte ficou em 46º lugar e depois voltou a concorrer e ficou em 1º. Assim, Vasconcelos apoia o projeto de lei porque considera que este irá permitir "multiplicar as fontes de financiamento e diversificar as sedes de decisão".

"Os problemas do ICA são antigos e não os vamos resolver com esta legislação", admitiu a produtora Pandora da Cunha Teles, "mas o que queremos é abrir espaço para todos aqueles que querem criar para além da visão definida pelo Estado. A variedade é fundamental para a democracia".

Os deputados Rosário Gambôa (PS), Paulo Rios de Oliveira (PSD) e Beatriz Gomes Dias (BE) levantaram algumas questões, por exemplo, quanto à opção entre a obrigatoriedade de taxas ou de investimento e às vantagens e desvantagens de um sistema misto.

Das intervenções dos deputados, a mais contundente foi a de Ana Mesquita, do PCP, que defendeu que a possibilidade dos operadores privados investirem diretamente no cinema português não pode ser vista como uma abertura democrática - uma vez que se tratam de empresas multinacionais, privadas e orientadas para o lucro. A deputada questionou as intenções destes operadores e como é que podemos garantir que o investimento será feito em autores, artistas e produtores portugueses.

Pandora da Cunha Telles reconheceu que esta é, de facto, uma questão que a todos preocupa: "Ficaríamos todos felizes se se retirasse da lei a menção a obras próprias" e se se pudesse proteger ao máximo os produtores e autores nacionais. No entanto, de acordo com a legislação em vigor, a noção de obra nacional é europeia. "Por isso, para além do termo obra nacional, gostaríamos de ver na lei o termo obra europeia em língua portuguesa. Ainda estamos a tempo de fazer essa pequena correção na legislação."

O que está em causa?

Portugal tem de transpor para a legislação nacional uma diretiva europeia, de 2018, que tem como objetivo regulamentar, entre os Estados-membros, a atividade dos serviços de televisão e dos serviços audiovisuais a pedido, conhecidos como VOD (video on demand), como as plataformas Netflix, HBO e Amazon.

Na diretiva europeia lê-se que "o mercado dos serviços de comunicação social audiovisual tem evoluído de forma rápida e significativa devido à convergência atual entre a televisão e os serviços de Internet", pelo que é preciso que a legislação acompanhe essa evolução. É pedido, por isso, legislação que promova "um equilíbrio entre o acesso aos serviços de conteúdos em linha, a proteção dos consumidores e a competitividade".

A Comissão Europeia publicou as orientações de aplicação em julho, que apontam para uma quota de 30% de obras europeias nos serviços por subscrição (VOD), com definição de mecanismos para medição dessa quota, assim como de isenções de taxas a pequenos operadores, em função do baixo volume de negócios ou da audiência.

O Governo terá ainda de criar mais mecanismos de proteção dos consumidores, em particular dos menores de idade, reforçar o acesso das pessoas com deficiência e necessidades especiais aos serviços de televisão e prevenir o discurso do ódio e do incitamento à violência e ao terrorismo.

No passado domingo, a propósito da proposta de lei 44/XIV, o secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, afirmou à agência Lusa que as plataformas de VOD "que até aqui não tinham nenhuma obrigação de investimento", passam agora a ter de optar por dois modelos: "Ou pagam uma taxa ao ICA [Instituto do Cinema e Audiovisual] ou investem diretamente nos produtores independentes portugueses". "Para os produtores, argumentistas e realizadores portugueses é uma possibilidade de mostrarem diretamente o seu trabalho a plataformas com uma dimensão internacional como as que conhecemos", disse.

A proposta de lei 44/XIV, que implicará alterações nas leis do Cinema e da Televisão, define a cobrança da taxa de exibição para todo o tipo de serviços em que exista transmissão de publicidade e obrigações de investimento para, entre outros, operadores de serviço de televisão e as plataformas de 'streaming'.

Estes operadores e plataformas exercem "com total liberdade de escolha" os projetos em que têm de investir e os montantes são definidos em função dos "proveitos". Ficam de fora desta obrigação todos os que "tiverem baixo volume de negócios ou baixas audiências".

O setor do cinema e audiovisual está dividido em relação a esta matéria.

Para a Plataforma do Cinema, a proposta de lei "não apresenta nenhuma solução sustentável para a quebra das receitas próprias do ICA que vão ser originadas pelos efeitos da pandemia e pela desadequação da Lei do Cinema que vigora face às tendências contemporâneas dos mercados associados ao setor". Esta plataforma representa, entre outros, os festivais IndieLisboa, DocLisboa, Curtas de Vila do Conde, a Portugal Film e a Agência da Curta-Metragem, os sindicatos Cena-STE e Sinttav e a Associação Portuguesa de Realizadores.

A carta aberta "Ganhar uma oportunidade histórica para o cinema e audiovisual português", que é assinada por mais de uma centena de realizadores, produtores, argumentistas e mais de vinte produtoras de cinema e televisão, sustenta que a transposição da diretiva "vem permitir as obrigações de investimento direto que, até aqui, apenas existiam para os operadores tradicionais".