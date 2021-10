Produtora de espetáculos musicais no gelo apoiada em 75 mil euros por Programa Garantir Cultura

A produtora de espetáculos musicais no gelo AM LIVE, do universo do AM Experience Group, foi contemplada com o teto máximo do Programa Garantir Cultura, no valor de 75 mil euros.

Com este apoio, a empresa vai relançar e recriar o portal "Magia no Gelo" e, consequentemente, o espetáculo "Alice e o País de Maravilhas", adaptado por Mafalda Santos, do texto original assinado pela própria, Nuno Markl e Francisco Martiniano Palma, e que estará disponível a partir de 25 de novembro.

O portal "Magia no Gelo" foi lançado no Natal do ano passado para fazer face à pandemia e à impossibilidade de apresentar espetáculos ao vivo e contou com o acesso de 100 mil utilizadores.

A AM LIVE candidatou-se ao Programa Garantir Cultura, um apoio universal (não concursal), a fundo perdido, que visa a mitigação dos impactos da crise pandémica no setor cultural e o estímulo à gradual retoma da sua atividade, permitindo a remuneração do trabalho artístico e técnico, com um projeto de mais de 138 mil euros.

"O novo paradigma socioeconómico que emergiu no contexto pandémico espoletou uma transformação profunda nas formas de visibilidade, disseminação e no consumo de conteúdos culturais. Foi isso que levou a que, logo em março do ano passado, começássemos a trabalhar no portal "Magia no Gelo", com o objetivo de oferecermos uma plataforma digital, que potenciasse a nossa atividade para além dos espaços físicos", explica Bruno Galvão, diretor executivo da AM LIVE, citado por um comunicado enviado à nossa redação.

O portal ofereceu em 2020 os espetáculos "O Feiticeiro de Oz no Gelo" e "O Peter Pan no Gelo", assim como horas de outros conteúdos ligados aos dois musicais, horas do conto, workshops de figurinos e de magia, karaoke com as músicas dos espetáculos, entre outros.

"Enquanto produtores culturais sentimos ter uma responsabilidade acrescida para com o nosso principal público-alvo, sendo essencial a partilha de mensagens. Temos consciência que as crianças estão hoje muito expostas a conteúdos digitais de baixa qualidade e, nesse sentido, procuramos oferecer uma experiência não só de entretenimento, mas também educativa e, para isso, contamos com a ajuda de uma comunidade de professores que, há anos, assiste aos nossos espetáculos", sublinha Bruno Galvão, adiantando que os conteúdos que serão disponibilizados este ano, além de filmados e produzidos especificamente para o ambiente online, introduzindo a interatividade como função essencial, terão como mensagem principal a saúde mental das crianças.

"Acreditamos que, para passarmos uma mensagem a este nível, fazia todo o sentido recorrer à história mais louca que existe", acrescentou.

O portal "Magia no Gelo" estará disponível de 25 de novembro a 1 de janeiro de 2021, estando a decorrer neste momento as filmagens.