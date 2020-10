Procura-se A Víbora. Assaltante é chave para decifrar roubo de arte milionário feito há 30 anos

As molduras dos quadros roubados continuam vazias no museu de Boston

Trinta anos após um roubo de arte excecional em Boston - Vermeer, Rembrandt, Degas e Manet, entre outros pintores - a BBC decidiu fazer um documentário sobre o assalto. E conseguiu seguir pistas que permitem deslindar parte do que terá acontecido aos quadros, estando marcado para o próximo dia 19 (21.00) a sua exibição no canal britânico.

Mas não foi tarefa fácil para os responsáveis do documentário A Caça a Mil Milhões de Arte (The Billion Dollar Art Hunt), porque a principal fonte de informações, um assaltante irlandês, desapareceu do mapa segundo relata o jornal inglês The Guardian num artigo publicado este domingo.

O golpe efetuado num museu de Boston, o Isabella Stewart Gardner, foi audacioso e resultou no desaparecimento de 13 obras de arte de valor incalculável - no mínimo meio milhão de dólares - e só o trabalho de um detetive inglês três décadas depois foi capaz de esclarecer o que se terá passado, ao encontrar indícios que fazem supor que a "mercadoria" do roubo continua escondida.

As provas que o detetive obteve provinham do informador Martin "A Víbora" Foley, de 66 anos, que tinha prometido fazer reaparecer em público os quadros, no entanto com o passar do tempo aquele perdeu de vista o ladrão no ano passado. E assim fugiu a esperança de se rever fisicamente um dos quadros roubados mais valiosos de sempre, como três do pintor Rembrandt ou O Concerto de Vermeer.

A promessa de A Víbora era dar a um especialista de arte, Charles Hill, a oportunidade de negociar com os autores sobreviventes do assalto, processo que estava a correr bem até que neste verão Foley desapareceu e não mais respondeu aos contactos.

Retrato de um artista enquanto jovem, de Rembrandt

Entre as possíveis razões para o seu desaparecimento estão os rumores sobre as negociações em curso, que foram conhecidas das autoridades e estas começaram por pôr os responsáveis das finanças irlandeses atrás dele para a entidade se ressarcir de impostos por pagar no valor superior a 738 mil euros.

Ou seja, do verão de 2019 para o de 2020, ao tornar-se do conhecimento público os contactos entre Charles Hill e Martin Foley, este desapareceu da face da Terra e perdeu-se a ligação aos restantes assaltantes da galeria de Boston. A última coisa que se sabe de A Víbora data de fevereiro, momento em que sumiu por alegadamente considerar que o bando estava em perigo devido à perseguição que polícia irlandesa lhes estava a mover.

Em conversa com o responsável pelo documentário, a autora do artigo do The Guardian, Vanessa Thope, repete a sua opinião: "As obras de arte estão escondidas na Irlanda e a negociação para serem recuperadas mantém-se como uma possibilidade". Da mesma opinião é o especialista de arte, baseado num testemunho - anónimo no documentário - que assegura que as pinturas foram embarcadas num navio a partir de Boston e enviadas para a Irlanda. Uma tese que, no entanto, a polícia de Boston e o FBI recusam.

Apesar destas peripécias, o jornalista da BBC, John Wilson, conseguiu terminar o documentário que reconstitui o assalto realizado a 18 de março de 1990, quando dois homens vestindo uniformes da polícia entraram no museu e, após dominarem os seguranças, estiveram durante uma hora no interior a escolher as obras de arte que iriam levar consigo.

Um dos quadros roubados em Boston, a única cena marítima de Rembrandt: Cristo numa tempestade no mar da Galileia

Wilson usa o testemunho do especialista de arte Charles Hill, que fez parte da equipa que recuperou o quadro de Edward Munch O Grito em 1994, que esteve em Dublim no outono passado durante a sua tentativa de localizar os quadros roubados. Uma situação perigosa, pois crê-se que os terroristas irlandeses do IRA possam ter estado implicados no roubo.

Enquanto A Víbora não der sinais de vida, as pinturas vão manter-se desaparecidas. A única possibilidade de ter um vislumbre dos quadros é visitar o museu em Boston e ver as molduras vazias que a instituição manteve penduradas no mesmo local de exibição.

O quadro de Rembrandt, Mulher e Homem em Preto

Este não é o primeiro documentário sobre o assalto ao Museu Isabella Stewart Gardner, que está posicionado no topo dos roubos de arte que se mantêm por resolver.