Prémios Goya: Benedicta Sánchez, Almodóvar e Alberto Iglesias distinguidos com galardão

Aos 84 anos, Benedicta Sánchez recebe o galardão Goya para a melhor atriz revelação, Pedro Almodóvar recebe o prémio de melhor guião com o filme Dor e Glória e Alberto Iglesias consegue o seu 11º Goya com a banda sonora do filme de Almodóvar.

A gala dos Prémios Goya está a decorrer em Málaga e já atribuiu também o galardão para o melhor argumento adaptado a Benito Zambrano, Daniel Remón e Pablo Remón pelo filme Intempérie.

Para esta edição dos Goya Mentiras durante a Guerra, de Alejandro Amenábar, e Dor e Glória, de Pedro Almodóvar, são as películas favoritas para receberem os galardões mais importantes.

