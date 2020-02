Praticamente surdo, Huey Lewis lançou aquele que poderá ser o seu último disco

Na sexta-feira passada, Huey Lewis lançou aquele que pode ter sido o seu último disco, Weather. Isto porque o vocalista da banda Huey Lewis and the News está a perder a audição e já não consegue ouvir plenamente a sua própria música.

O músico de 69 anos tem há muito tempo a doença de Meniere, que afeta o ouvido interno, provoca tonturas e surdez, e já tinha perdido a maior parte da capacidade de audição do ouvido direito há 35 anos, mais ou menos na mesma altura em que o tema Power of Love estourava nas tabelas de vendas, seguido de Stuck On You (1986). Lewis esteve nomeado para um Óscar com o tema da banda sonora do filme Regresso ao Futuro e ao longo da sua carreira já vendeu mais de 30 milhões de discos.

Mas, há dois anos, ele perdeu também grande parte da capacidade de audição do ouvido esquerdo, que era o seu "ouvido bom", e a banda teve que interromper uma digressão porque "Lewis não conseguia ouvir o suficiente para cantar".

Ao início, foi "incrivelmente deprimente", admitiu Lewis. "Passei dois meses na cama, jejuando e tentando todos os tipos de tratamentos, incluindo esteroides." O músico chegou a pensar em suicidar-se. No entanto, com o tempo, foi aprendendo a lidar com a situação. "Nós conseguimos habituar-nos a quase tudo", diz. "Além disso, lembrei-me que há muitas pessoas que estão pior do que eu, eu sou um tipo com sorte, apesar de tudo."

Neste momento, Lewis diz que ainda consegue ouvir com o ouvido esquerdo mas o som é distorcido. "Não consigo ouvir as notas, só cacofonia", confirmou. E explicou: "Não consigo ver os detalhes. Consigo ver a floresta mas tenho um pequeno problema em destrinçar as árvores."

Apesar de tudo, encontrou a força de vontade necessária para terminar este novo disco, com sete temas novos, que já tinham sido gravados em janeiro de 2018, e que é o primeiro álbum de originais do grupo desde 2001. "Pode ser o meu último disco", avisou. "É muito difícil para mim cantar acompanhado a música."

Huey Lewis não perdeu a esperança de um dia voltar à estrada. "Espero recuperar parte da audição para reunir a banda e voltar a tocar ao vivo mas para já não posso", diz. "Enquanto isso, permaneço o mais criativo possível." Além do disco novo, Huey Lewis está também envolvido na produção de um documentário e do musical The Heart of Rock'n Roll. "Tenho de fazer alguma coisa criativa, não posso passar o dia a pescar, não é?", comentou à revista Billboard.