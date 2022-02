Português Luís Sequeira nomeado pela segunda vez para os Óscares

"O Poder do Cão" lidera com 12 nomeações aos Óscares 2022

O designer luso-canadiano Luís Sequeira foi nomeado para o Óscar de Melhor Guarda-Roupa pelo filme "Nightmare Alley -- Beco das Almas Perdidas", de Guillermo del Toro, anunciou esta terça-feira a organização.

Nesta edição, o designer competirá numa categoria onde estão ainda os filmes "Cruella", "Cyrano", "Duna" e "West Side Story".

No final de janeiro, Luís Sequeira foi nomeado para os prémios da Associação de Figurinistas dos Estados Unidos e já no início deste mês, para um prémio BAFTA na categoria de melhor figurino, pelo mesmo filme.

"Nightmare Alley -- Beco das Almas Perdidas", que se estreou no fina de janeiro nos cinemas portugueses, representa uma nova colaboração de Luís Sequeira com Guillermo del Toro, com quem já trabalhou no filme "A forma da água" e na série "The Strain".

Atualmente, Luís Sequeira está também envolvido na série "Guillermo del Toro's cabinet of curiosities", prevista para este ano na plataforma Netflix.

Luís Sequeira nasceu no Canadá, é filho de portugueses, tem dupla nacionalidade e soma mais de trinta anos de carreira entre a moda e o cinema.

Em 2018, esteve nomeado para o Óscar de Melhor Guarda-Roupa com "A Forma da Água", que valeu a Guillermo del Toro os prémios da academia norte-americana de Melhor Filme e Melhor Realização.

Além das produções com del Toro, Luís Sequeira assinou ainda o guarda-roupa dos filmes "The Christmas Chronicles", "It - Capítulo 2", "Monster Problems" e colaborou na série "Lock & Key".

A 94.ª edição dos Óscares, organizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, decorrerá a 27 de março no Dolby Theatre, em Los Angeles, no estado da Califórnia.