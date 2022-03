Revelados mais detalhes da morte de baterista dos Foo Fighters

A polícia colombiana emitiu este sábado uma declaração sobre a morte de Taylor Hawkins, baterista dos Foo Fighters que foi encontrado morto num quarto de hotel em Bogotá.

De acordo com fontes da força de segurança do país, o músico pode ter sido vítima de um ataque cardíaco causado pelo consumo de drogas. Segundo a AFP, o exame toxicológico feito à urina de Hawkins revelou a presença de pelo menos dez substâncias no corpo do músico. "No exame toxicológico de urina praticado ao corpo, foram encontrados preliminarmente 10 tipos de substâncias, entre elas THC (marijuana), antidepressivos tricíclicos, benzodiazepínicos e opiáceos", disse fonte da investigação à agência, sem esclarecer, no entanto, se essas substâncias têm relação direta com a morte do músico.

De acordo com o jornal colombiano El Tiempo, Hawkins já se tinha queixado de dores no peito e o staff do hotel chamou assistência médica. No entanto, quando chegaram ao local e tentaram reanimar o músico, este já estava morto.

Luís Carlos Velez, o diretor da rádio local La FM, já tinha revelado que, quando a polícia entrou no local, se deparou com um pó "semelhante a cocaína", bem como "uma lata de cerveja vazia, uma garrafa de vodka aberta, uma garrafa de Coca-Cola e outras substâncias que ainda estão a ser analisadas".

O baterista dos Foo Fighters, que integrou a banda em 1997, tinha 50 anos e também tocou com a artista canadiana Alanis Morisette. A banda estava na Colômbia, onde se preparava para atuar no festival Estéreo Picnic. O grupo era um dos destaques do festival, com atuação marcada para sexta-feira à noite, tendo a morte de Hawkins sido anunciada uma hora antes de subirem ao palco. "Os nossos corações estão com a mulher, filhos e família", disse a banda em comunicado.