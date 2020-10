Polícia alemã apreende Renoir de 120 mil euros escondido numa mala de um carro oriundo da Suíça

A Alfândega alemã anunciou, nesta terça-feira, a apreensão de um quadro do pintor francês Pierre-Auguste Renoir, estimado em mais de 120 mil euros, escondido no porta-malas de um carro procedente da Suíça.

Os funcionários da alfândega revistaram o veículo de um homem que alegou não ter nada a declarar na passagem fronteiriça de Bietingen (Baden-Württemberg), no limite com a Suíça.



No veículo, os agentes encontraram, porém, o catálogo de uma conhecida casa de leilões suíça e, no porta-bagagens, uma tela a óleo de Renoir (1841-1919) estimada em "mais de 120 mil euros", segundo nota da Alfândega.



O homem de 67 anos disse que levava o quadro para a República Checa, em nome de uma galeria suíça. Pode ser processado criminalmente.



A pintura foi apreendida, enquanto se aguarda o pagamento de uma multa de 12 mil euros.