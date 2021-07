Pintura. O lado B de Fernando Tordo

O nome do cantor e autor dispensa apresentações. Tem sido dos mais profícuos na sua área e há décadas que acompanha várias gerações. Fernando Tordo tem um lado menos conhecido, o seu lado B: pintar.

Tal como na música, na pintura Tordo não sabe - e não quer - estar parado, é isso que lhe dá gozo, "é uma maneira porreira de saber que estamos vivos", explica entre sorrisos. Mal saiu da cama do hospital onde, com gravidade, a covid-19 o "aprisionou" durante quase um mês, chegou a casa e não parou de pintar. "Uma coisa louca", diz. E de compor - em breve vem aí a composição Suite das Mulheres de Azul.

O quadros surgiram na sua vida "por causa da música", explica. "A pintura tem uma série de vocábulos que estão ligados com as questões cromáticas, são as cores da harmonia. A música e a pintura estão interligadas". O gosto de ver pintura vem desde sempre, sublinha com entusiasmo: "Fico embasbacado a olhar para um Rembrant ou um Picasso, como fiquei ao ver o Guernica no Museu Rainha Sofia, em Madrid. É essa a minha emoção com a pintura". A conversa leva-nos rapidamente a Amadeo de Souza-Cardozo, "um tipo que passava mais tempo a pintar do que a fazer outra coisa qualquer", diz Tordo, a quem os olhos brilham ao falar do pintor.

Fernando Tordo começou a pintar no final dos anos 1980. "Fui a uma loja de pintura e comprei material", recorda. E depois foi praticando, praticando... "A partir do momento em que se compra umas tintas e começamos a copiar os mestres percebermo-nos de uma série de esquemas deles. No Picasso um traço que não é contínuo mas que é uma linha que vai de um nariz a um joelho e termina na ponta do pé. A matemática está lá. É fascinante! A emoção que se sente quando se pinta é fantástica, e não está à venda nas farmácias".

E não, não ouve música quando pinta. Mas pinta e compõe. Pára de pintar e vai compor, pára de compor e vai pintar, uma alternância criativa que o satisfaz. Em breve, e apesar de não se levar muito a sério na pintura, vai mostrar alguns quadros numa exposição na galeria Sá da Costa, no Chiado, e mostrar a sua melodia de cores.