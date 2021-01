Pintor Francisco Gaia morre aos 87 anos

O pintor e escultor Francisco Gaia, que realizou exposições nos Estados Unidos, Holanda e Portugal, morreu no sábado, em Vila Franca de Xira, aos 87 anos, vítima de covid-19, disse hoje à agência Lusa a família.

De acordo com o filho, o também artista Francisco Van der Saramago, o pai estava internado no Hospital de Vila Franca de Xira, com complicações renais e infetado com covid-19, e "o seu estado frágil agravou-se nos últimos dias", vindo a morrer às 22:30 de sábado.

O funeral do artista plástico ribatejano irá ser realizado hoje, às 16:00, numa cerimónia no cemitério de Vale da Pinta, no Cartaxo, distrito de Santarém, de onde era natural.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Francisco Gaia nasceu na freguesia de Vale da Pinta em 12 de maio de 1933 e realizou a primeira exposição em 1951, aos 18 anos.

Nos anos 1960, saiu de Portugal face à ditadura do regime salazarista e viveu em Angola, Moçambique e África do Sul, onde trabalhou como pintor e decorador antes de se fixar em Paris.

Na capital francesa, a partir de 1965, conviveu com artistas modernistas como Pablo Picasso, com quem trabalhou entre 1965 e 1970, segundo os dados biográficos da sua página ´online´.

Em 1970, o pintor, cuja obra se enquadra no expressionismo abstrato, mudou-se para Haia, nos Países Baixos, onde frequentou a Academia de Pintura Moderna, licenciando-se em Artes Plásticas.

O seu trabalho está representado em várias coleções particulares, em Portugal e no estrangeiro, nomeadamente na Alemanha, França, Bélgica, Espanha, Chile, Panamá, Peru, Itália, Brasil, Paquistão e Canadá nos Estados Unidos, onde, no Museu Guggenheim de Nova Iorque, está representado com a obra "Desastres da Guerra de 1945", também de acordo com aquela biografia.

Das exposições realizadas contam-se, entre outras, em Nova Iorque, pela Artbox Project New York, na Galeria Chevening, nos Países Baixos, na Casa Bocage de Setúbal, na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa, na Fundação Ricardo Espírito Santos Silva, Galeria de Arte do Casino Estoril, na Galeria Arte Velasquez, em Valladolid, Espanha, e na Bienal Internacional de Guebre, em França.

Francisco Van der Saramago disse à agência Lusa que está em preparação um projeto de criação de um espaço museológico dedicado a Francisco Gaia em Vale da Pinta, em colaboração com a junta de freguesia local.