Morreu Peter Bogdanovich, um dos maiores nomes de Hollywood

O realizador norte-americano Peter Bogdanovich, responsável por filmes como "A Última Sessão" e "Lua de papel", morreu esta quinta-feira aos 82 anos, em Los Angeles, avançou a publicação The Hollywood Reporter.

De acordo com a publicação, que cita Antonia Bogdanovich, filha de Peter Bogdanovich, o realizador morreu em casa, de causas naturais.

Peter Bogdanovich nasceu em 30 de julho de 1939 em Kinsgton, cidade no estado de Nova Iorque, filho de um pianista sérvio e de uma pintora austríaca que emigraram para os Estados Unidos para fugirem ao nazismo.

Em 1971, com "A Última Sessão", Peter Bogdanovich recebeu duas nomeações para os Óscares, nas categorias de Melhor Realizador e Melhor Argumento Adaptado, esta partilhada com o escritor Larry MucMurtry, com quem revisitaria o filme e a cidade, 20 anos mais tarde, em "Texasville".

"A Última Sessão", que conta no elenco com atores como Jeff Bridges e ​​​​​​​Cybill Shepherd, teve oito nomeações para os Óscares, em 1971, tendo sido uma das mais destacadas obras de um dos maiores nomes do cinema de Hollywood.