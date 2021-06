Paulo Dentinho mergulhou nas notas de reportagem com décadas de existência, nas imagens de arquivo da RTP que recolheu durante anos fora de Portugal e como enviado especial a zonas de guerra, na conversa com repórteres de imagem que o acompanharam e trouxe para a luz do dia histórias no limite que viveu como jornalista.

No livro Sair da Estrada, lançado pela Caminho, o antigo correspondente da RTP e ex-diretor de Informação da estação pública recupera momentos insólitos, mas também as ameaças de morte a ele e à família em Maputo - o "mais doloroso momento de todos por estar com a família" - ou os episódios limite, um deles a caminho de Alepo, na Síria. "Foi um dos meus momentos de maior medo, arrancar de madrugada para ir a Alepo, ter aquele pressentimento de que podia mesmo não correr nada bem e ter aquela vontade de me enfiar debaixo da cama e não sair dali. Mas depois a vida começa, o carro anda e vais", desfia Paulo Dentinho.