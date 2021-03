Parque das Nações recebe Comic Con Portugal em dezembro

Depois do evento de 2020 em formato digital ter contado com 32 horas de emissão, a Comic Conprepara-se agora para a sétima edição com o mote "A New Hope".

O evento de Cultura Pop, organizado pela City - Conventions In The Yard, vai ser alterado para o mês de dezembro deste ano e terá lugar no Parque das Nações, em Lisboa.

O lema terá como propósito inspirar a comunidade a ser mais feliz e a ter esperança num futuro melhor, indica a organização em comunicado.