Com uma protagonista estudiosa, Sussurro do Coração é um dos filmes Ghibli disponíveis na Netflix

Assim que foi decretado o novo encerramento temporário das escolas, um post na página de Facebook da RTP2 anunciava a extensão horária do espaço infantil Zig Zag, fazendo destaque à famosa série didática Era Uma Vez... a Vida, cujos episódios de meia hora podem juntar pais ou irmãos mais velhos à frente do ecrã. Este comunicado da direção terminava com um "esperamos que compreendam as alterações à programação", talvez assumindo que os espetadores sem filhos pequenos possam ser menos sensíveis ao papel pedagógico de um canal televisivo. E a verdade é que, nestes dias em que as crianças e adolescentes voltam para casa sem um programa escolar para seguir, não é de todo desprovido de sentido - qualquer espetador compreenderá - procurar-se alternativas de entretenimento que sejam também, de alguma maneira, escolhas formativas.

Para além da programação televisiva, uma pesquisa rápida por filmes de animação em algumas plataformas de streaming permite perceber que há boa oferta por entre muitas propostas coloridas mas relativamente descartáveis. Da Filmin ao Disney+, sugerimos algum do melhor cinema de animação para ver em casa. Entenda-se: filmes que são mais do que diversão fast-food, para miúdos e graúdos.