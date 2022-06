Pampilhosa da Serra vai ter fim de semana à luz das estrelas

A aldeia de Fajão, na Pampilhosa da Serra, vai ter entre sexta-feira e domingo um fim de semana À Luz das Estrelas. Vai ser o centro de várias experiências ligadas ao céu noturno, tal como a atuação do maestro Rui Massena, no topo da serra do Açor.

"Neste fim de semana À Luz das Estrelas será possível viajar pelo céu estrelado, através do contributo de diversas ações de diferentes projetos, com o intuito de despertar a curiosidade e o imaginário, estimular o usufruto turístico e provocar novas relações científicas, estratégicas e emocionais com o céu noturno, a partir deste território", explica a organização em comunicado.

O brilho do céu nas aldeias de Xisto é mais claro e límpido, com condições de observação reconhecidas e certificadas como Starlight Tourist Destination, pela Fundação Starlight do Instituto de Astrofísica das Canárias.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Através da ação da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra vão ser discutidos os desafios que o "astroturismo" traz aos agentes do território e os caminhos que se podem tomar para a consolidação deste produto no Centro de Portugal.

Vai ser apresentado o estado do projeto Dark Sky Aldeias do Xisto e vai ser inaugurada a Exposição Project@X - Viagem à Luz das Estrelas, na sequência de uma parceria entre as aldeias de Xisto e o Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro.

Uma das noites vai também contar com astrónomos para guiar as pessoas pelos céus da aldeia de Fajão.

Vão haver atuações da Associação Filarmónica Barrilense, do grupo Kabeção e do Maestro Rui Massena.